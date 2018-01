O Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul avaliou dados referentes a meios de hospedagem no estado. No total, foram identificados 1.601 estabelecimentos, categorizados em: hotéis, pousadas, flats, resorts e hostels. Em relação a 2016, esse número representa um aumento de 1,9%. Com exceção de hostels, 81% dos estabelecimentos gaúchos são de pequeno porte.

