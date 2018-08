Foi apresentado na quarta-feira (15) à imprensa o novo tomógrafo do Hospital Bruno Born, de Lajeado. O equipamento avaliado em mais de R$ 2 milhões foi adquirido através de emenda parlamentar e está entre os mais moderno do interior do Rio Grande do Sul. Instalado há 20 dias, será utilizado especialmente em exames cardiológicos e oncológicos.

