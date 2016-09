Hospital Bom Jesus de Taquara recebe tomógrafo

A manhã, da segunda-feira (26) foi de comemoração no Hospital Bom Jesus de Taquara. Funcionários e a direção da casa de saúde acompanharam a chegada do tomógrafo computadorizado, uma espera que valeu a ansiedade, pois suprirá o atendimento dos pacientes.

“Presamos pela humanização do paciente, pelo bom atendimento, e, termos este recurso disponibilizado dentro da casa hospitalar, suprindo a demanda de quem precisa é fundamental. Estamos muito felizes, é uma conquista importante e que esperávamos com muita ansiedade”, comemora o diretor administrativo geral do Bom Jesus, Heleno Santos Severo. Dentro de, no máximo, 15 dias, as tomografias passam a ser feitas no hospital. “Após a instalação, o tomógrafo passa pelas habituais configurações, aferições e testes para o seu pleno funcionamento”, explica o diretor.

Há três meses, as tomografias são feitas na Radioclin Serviços de Radiologia onde um contrato é mantido entre a empresa e o Hospital. O contrato se dá desde que o tomógrafo, antes alugado pela casa de saúde, foi dispensado por não apresentar os benefícios e a qualidade prevista e pelo alto custo, sendo necessário terceirizar o atendimento.

O secretário municipal da Saúde, Vanderlei Vili Petry, reitera a satisfação de partilhar este momento. “Este é o recomeço do serviço de tomografia que atenderá a demanda da rede, demonstrando que o Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV) conduz com prioridade as questões do nosso hospital, trabalhando com comprometimento a saúde da comunidade, planejando as ações para o bem assistir dos pacientes”, destaca o secretário.

Com um tomógrafo próprio, mais moderno, o Hospital Bom Jesus reduzirá, significativamente, os custos e assistirá mais pacientes. Com o contrato, 100 tomografias eram feitas por mês, e custavam de R$ 300,00 a R$ 600,00, abrangendo somente os casos de internação. “Provendo este recurso dentro do hospital passaremos a disponibilizar até 200 tomografias mensais, estendendo o serviço também para atendimentos ambulatoriais e, não somente para pacientes internados, como funciona hoje”, reitera o diretor Heleno.

