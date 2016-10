Hospital cobra 130 reais de multa do pai que segurou seu filho logo após o nascimento

Um casal teve de pagar 130 reais para segurar o seu bebê após o nascimento. Ryan Grassley contou que a prática é vista por muitos como benéfica e acontece quando o bebê é colocado sobre a mãe logo após a cesariana, mas ele não sabia que seria cobrado por isso.

O pai disse que a enfermeira da sala de operações perguntou se ele e a mulher, Lidia Cuevas Toribio, queriam “pele com pele”. O bebê foi limpo para seu momento com os pais. “A enfermeira me deixou segurar o bebê que estava no peito da minha esposa. Dei minha câmera para ela tirar algumas fotos nossas. Tivemos uma experiência muito positiva, mas rimos bastante quando vimos a fatura do hospital”, contou Grassley.

A imagem foi vista por mais de 4 milhões de internautas e, com o sucesso, Grassley criou uma página para receber doações para pagar a taxa de 130 reais. O que sobrar ele usará para fazer uma vasectomia. “Eu nunca mais quero passar por essas noites sem dormir novamente”, disse ele, que já tem um filho mais velho.

O hospital afirmou que é um defensor do contato pele a pele em partos normais ou cesarianas. “No caso de uma cesariana, uma enfermeira adicional é trazida para o centro cirúrgico para permitir que a criança permaneça na suíte com a mãe. Isso é para garantir que ambos os pacientes permaneçam seguros. Há um custo adicional. O valor não é para segurar o bebê, mas para o cuidador adicional necessário para manter a segurança do paciente”, disse um porta-voz do hospital.

O caso aconteceu em Utah, nos Estados Unidos.

