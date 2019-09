Hospital da Brigada Militar celebra 122 anos de atendimentos prestados aos brigadianos e familiares

O HBMPA (Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre) celebrou seu aniversário em cerimônia realizada na sexta-feira (27), no Centro Clínico da unidade. O HBMPA comemorou 122 anos de serviços prestados aos brigadianos e familiares e a modernização do atendimento, projetando a implementação de melhorias.

Na ocasião, foram entregues medalhas do Mérito do Serviço em Saúde para distinguir militares e civis, pessoas físicas ou jurídicas, que contribuíram para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e o aprimoramento do serviço de saúde da BM.

A instituição foi fundada em setembro de 1897 devido à preocupação do Comando-Geral em ter profissionais da área da saúde na corporação para atender os brigadianos. Já em 1971, foram inauguradas as instalações atuais, no bairro Tristeza. Desde então, a instituição tem se modernizado e ampliado seus atendimentos a fim de cuidar cada vez melhor daqueles que cuidam dos gaúchos.

Esse avanço tecnológico e ampliação dos atendimentos foram destacados pelo diretor do Hospital da Brigada Militar, tenente-coronel Marcelo Marafon Maino. “Agradecemos pela valorosa atuação de cada servidor que tem feito do hospital uma referência nos serviços aos policiais militares. Juntos sempre seremos mais fortes”, disse.

O secretário-adjunto da Segurança Pública, coronel Marcelo Gomes Frota, também destacou o valor dos servidores que atuam no hospital a fim de zelar pelos policiais militares. O oficial destacou que, além da capacitação que a equipe médica tem, a instituição é reconhecida como um celeiro de excelência nos atendimentos à saúde. “Aqui no HBM somos atendidos em casa, somos olhados na face e podemos contar com a cumplicidade de quem entende a complexidade do serviço policial”, afirmou o coronel Frota.

Hospital São Vicente de Paulo

Foi assinada na sexta-feira (27) a renovação do contrato do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, com o Estado. Esse é o maior hospital contratualizado com a SES (Secretaria da Saúde) no Interior, com mais de 600 leitos, sendo 479 destinados ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Para o atendimento a uma população que alcança até 300 municípios serão repassados, por ano, mais de R$ 147 milhões à entidade, dos quais R$ 25 milhões em recursos estaduais e o restante oriundos do Ministério da Saúde.

O novo contrato traz como novidade a adesão do hospital ao plano regional da Rede Cegonha, que impactou em um incremento de R$ 3,1 milhões por ano à entidade em recursos federais. No local, são mais de 4 mil partos no ano. Na área da obstetrícia, o governo do Estado também aplica no hospital R$ 978 mil anuais pelo fato de o local ter atendimento a gestantes de alto risco e como financiamento da rede de partos e nascimentos.

A assinatura ocorreu na presença do presidente do hospital, José Miguel Rodrigues da Silva, e do superintendente-executivo, Ilário Jandir de David. Na oportunidade, a secretária Arita Bergmann fez questão de parabenizar todos os mais de quatro mil funcionários da entidade, que completou 100 anos de história em 2018.

“Leve para toda a sua equipe a admiração da Secretaria da Saúde. Mesmo com esse grande volume de atendimentos, os funcionários garantem a todos a melhor acolhida, atendimento e resolutividade”, afirmou.

O superintendente agradeceu a saudação e lembrou que o ato ocorreu coincidentemente em 27 de setembro, que é o dia do padroeiro que leva o nome do hospital. Ele adiantou ainda que o hospital está com projetos para a criação de uma nova área para atendimento oncológico pediátrico e um ambulatório específico para a população indígena da região.

Por parte da SES, também acompanharam a agenda a secretária-adjunta Aglaé Silva, a diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Lisiane Fagundes, e do diretor da Auditoria Médica, Bruno Naundorf.

Deixe seu comentário: