Hospital da capital amplia número de leitos no inverno

De acordo com a prefeitura de Porto Alegre, o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) ampliou os leitos hospitalares na instituição para suprir a alta procura registrada no período de inverno. A medida visa reduzir o impacto do aumento da busca por serviços de urgência e emergência na rede de saúde do município.

Para que fosse possível o aumento, foram contratados, temporariamente, 34 profissionais de enfermagem que reforçam as equipes do hospital. O setor de internação pediátrica ampliou de 10 para 30 leitos, triplicando a capacidade de atendimento. Já a emergência pediátrica passou de cinco para nove leitos e a UTI de seis para oito leitos. Conforme a diretora do hospital, Adriani Galão, será possível atender grande parte da demanda que busca o HMIPV no período, significando um aumento de 123% no número de leitos (de 21 para 47).

A instituição atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde e é administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O HMIPV fica na avenida Independência, número 661, na esquina com a rua Garibaldi.

