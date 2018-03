Hospital da Criança Santo Antônio: mais de um milhão de vidas assistidas

Construído há 65 anos para atender as demandas e necessidades do público pediátrico, o Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (HCSA) tem a assistência prestada alicerçada na humanização do atendimento, garantindo que não haja, por conta da internação, qualquer separação da criança de sua família, oferecendo condições para a permanência destes junto à criança. O HCSA tem na sua missão o foco da assistência na alta complexidade em áreas como transplantes, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, oncologia, gastroenterologia, cirurgias ortopédicas. Seus principais serviços são consultas eletivas e de emergência, internações, procedimentos cirúrgicos e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento. Do total de atendimentos que realiza anualmente, que gira em torno de 300 mil pacientes, mais de 60% são destinados aos beneficiários do Sistema Único de Saúde.

Um corpo funcional com cerca de mil profissionais garante a excelência assistencial da unidade de pediatria da Santa Casa. A estrutura do Hospital da Criança Santo Antônio é dividida em oito andares de seu prédio, dispondo de toda estrutura necessária para o atendimento de crianças de 0 a 18 anos incompletos, além de contar com toda a estrutura dos demais hospitais e serviços que integram a Santa Casa. Sua área comporta:

40 leitos em duas UTI´s

16 leitos em Salas de Recuperação em 6 salas de Centro Cirúrgico

84 leitos de internação para beneficiários do SUS

60 leitos internação para beneficiários de convênios e particulares

16 consultórios eletivos para beneficiários do SUS

9 consultórios eletivos para beneficiários de convênios e particulares

4 consultórios de oncologia e hematologia

10 cadeiras de quimioterapia

Centro de Medicina Fetal e Anomalias Congênitas

Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento: radiologia, traçados gráficos, ecografia e ecocardiografia

Humanização

As ações humanizadoras do hospital acontecem, desde 1995, a partir da atuação de um grupo multidisciplinar que organiza e planeja programas que tornem o ambiente hospitalar cada vez mais agradável ao público infantil e suas famílias. A Humanização do Hospital Santo Antônio leva um pouco da realidade exterior para dentro do hospital, proporcionando o bem estar, minimizando os sofrimentos e angústias dos pacientes e familiares durante o período de internação. Por meio de atividades diárias lúdicas que tornam o ambiente hospitalar mais apropriado ao desenvolvimento infantil, a Humanização avalia as atividades e ações propostas pela comunidade em geral; busca, constantemente, espaços e atividades que permitam a expressão dos pacientes; promovem atividades voltadas à educação e prevenção dos pacientes e seus familiares e realizam programações que acompanhem as datas externas ao hospital.

Outro destaque do hospital é o Centro de Medicina Fetal e Anomalias Congênitas. Ele oferece, há três anos, atendimento ambulatorial e acompanhamento da gestante por equipe de especialistas até o parto do bebê. Após o nascimento, os profissionais atuam na correção das anomalias do bebê – geralmente cardíacas.

Projetos

Reformas físicas no ambulatório SUS, na UTI Pediátrica e no 6º andar do hospital, com a criação de unidade exclusiva para oncologia, agregando a realização de transplantes de medula óssea) estão programadas para acontecerem nos próximos dois anos, a fim de revitalizar os espaços físicos, modernizando a estrutura e garantindo a adequação às necessidades do público pediátrico.

