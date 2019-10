Hospital de Clínicas de Passo Fundo será referência em cardiologia no Alto Uruguai

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo deverá se tornar a mais nova referência para o atendimento em alta complexidade de cardiologia na região do Alto Uruguai. O entendimento para isso está em fase final de formatação e foi tratado em reunião, nessa quarta-feira (2), entre a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, e prefeitos locais. Com a novidade, a região terá duas unidades com tal especialidade, já que o serviço também seguirá sendo ofertado no Hospital Santa Terezinha, de Erechim.

Já sendo referência macrorregional na parte norte do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS), a instituição atende a 144 municípios e abrange uma população de aproximadamente 1,1 milhão de pessoas para atendimento de procedimentos de alta complexidade em ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, terapia substitutiva renal, oncologia e hemodinâmica.

