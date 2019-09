O Serviço de Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre seleciona voluntários para pesquisa que avalia substâncias presentes no sangue, além de características da memória, atenção, impulsividade, sono e sintomas depressivos, através de testes e questionários. Podem participar homens com idade acima de 40 anos, que não tenham doenças neurológicas e/ou psiquiátricas.

