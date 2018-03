Hospital de Passo Fundo realiza o 42° Curso de Gestantes

Com objetivo de propiciar informações atualizadas sobre gestação, bebê e a nova família que está se formando, o HSVP (Hospital São Vicente de Paulo) de Passo Fundo, promove a 42ª edição do Curso de Orientação à Gestantes. O evento acontece nos dias 9,11,13, 16 e 18 de abril, e as inscrições iniciam a partir do dia 29 de março, no site www.hsvp.com.br.

A programação aborda mudanças fisiológicas na gestação, aspectos psicológicos, parto e nascimento, alimentação, fisioterapia, cuidados com o recém-nascido no hospital e em casa, higiene bucal do recém-nascido, vacinação, aleitamento materno, linguagem do bebê, entre outros temas. Os assuntos chamam atenção, pois são apresentados por especialistas com conhecimento e experiência na área maternoinfantil.

O curso é gratuito e as vagas são limitadas. O local do evento é o Centro de Apoio I do HSVP. Mais informações no site do HSVP e na Assessoria de Comunicação Social, pelo fone (54) 3316. 4044.

