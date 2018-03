Hospital de Pronto Socorro de Canoas é pioneiro em serviço de apoio a familiares

O Serviço de Acolhimento ao Usuário (SAU) é uma iniciativa do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP). Pioneiro no Estado, em média quatro mil pessoas são atendidas mensalmente pelo serviço, que tem como objetivo acolher as pessoas que necessitem de auxílio durante a permanência de seu familiar no local.

Desde seu início, em 2014, mais de 106 mil pessoas foram beneficiadas com as atividades propostas pelo SAU. Segundo a coordenadora da Central de Acolhimento do HPSC, Katherine Furtado, o serviço atua 24 horas por dia, conta com oito colaboradores e fornece alimentação, roupas, produtos de higiene pessoal e até mesmo banhos para os familiares dos pacientes. “Somos referência para mais de 130 municípios do Estado e muitas pessoas não tinham acomodação em Canoas, então foi criado este espaço simples, mas aconchegante para receber os acompanhantes”, afirma a coordenadora.

O serviço atua principalmente no acolhimento, no entanto, também conta com pesquisa de satisfação, onde o cidadão pode dar seu depoimento e ajudar na melhoria da assistência prestada. Por meio da Ouvidoria e a Busca Ativa, o paciente opina sobre o atendimento recebido.

De acordo com Diego Bastos, superintendente regional do GAMP, ações como as promovidas pelo SAU ajudam a humanizar o ambiente hospitalar. “Todos sabemos que não é uma situação agradável passar os dias no Pronto Socorro, como em qualquer outro hospital. Porém, se pudermos amenizar os problemas e tornar mais leve esse período para nós é muito gratificante. Temos essa constante preocupação com o indivíduo e seu bem estar”, revela.

Roupas, itens de higiene pessoal, fraldas descartáveis e outros produtos, podem ser doados através do telefone (51) 3415-4571.

