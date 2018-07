O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre realiza mais uma edição do evento “Papo com a Gestante: Gestação, Parto e Puerpério”. A atividade, com 40 vagas e entrada franca, ocorre nesta terça-feira, das 18h às 19h, no Bloco B (Rua Tiradentes, 333). As inscrições são feitas somente pelo e-mail cursodegestantes@hmv.org.br.

