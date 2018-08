Hospital Divina Providência combate fake news de saúde

A onda de falsas informações que circulam pela internet também atinge a área da saúde. Para evitar que estas fake news gerem pânico na população ou, em casos mais extremos, causem a morte de alguém, o Hospital Divina Providência engaja-se na campanha global contra inverdades que estão sendo disseminadas na web.

Para isso, o coordenador dos médicos hospitalistas do HDP, Dr.Carlos Eduardo Nogueira Carvalho, esclarece mitos e reforça verdades sobre questões comuns apresentadas nas redes. Até que ponto as crenças populares sobre doenças e sintomas são reais?

∙ Praticar exercícios de manhã cedo faz mal à saúde.

PARCIALMENTE VERDADEIRO. Exercitar-se nas primeiras horas da manhã não oferece maior risco para pessoas que não tenham problemas cardíacos. Mas este horário deve ser evitado por cardiopatas, pois o infarto agudo do miocárdio ocorre com maior frequência neste período, quando o corpo começa a se preparar para acordar e há aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da adesividade plaquetária, pelo pico fisiológico de secreção de cortisol. Por isso, os exercícios realizados pela manhã oferecem maior risco do que os feitos ao final da tarde ou à noite em indivíduos que não se submeteram a uma avaliação cardiológica.

∙ Nadar de barriga cheia faz mal.

PARCIALMENTE VERDADEIRO. Durante a digestão, o trato gastrointestinal exige mais sangue. O que leva a uma redução do fluxo de sangue para os músculos que ficam menos irrigados, podendo ocasionar câimbras e mal estar. Usualmente, o corpo humano tem sangue suficiente para manter os músculos funcionando e dar conta da digestão, de forma que o risco é muito baixo em pessoas hígidas. Porém, realizar exercícios de maior intensidade, dentro ou fora da água, depois especialmente de uma refeição pesada pode realmente causar mal-estar.

∙ Sair com o corpo quente para a rua gelada pode entortar a boca.

FALSO. As principais causas de paralisia facial são o Acidade Vascular Cerebral (AVC) e a Paralisia de Bell. O AVC, também conhecido por derrame cerebral, ocasiona danos nas áreas cerebrais responsáveis pelo comando da movimentação da face. A paralisia de Bell, doença descrita em 1981 pelo médico escocês Charles Bell, é um tipo de inflamação que acomete o nervo facial e pode causar paralisia. Acredita-se que vírus sejam responsáveis por esta inflamação que causa fraqueza dos músculos da face. Este tipo de paralisia é muitas vezes associada a choques térmicos. No entanto, não existe base científica que sustente essa associação, tratando-se nos casos em que o paciente assim a percebe de mera coincidência.

∙ Dormir com os cabelos molhados causa resfriado.

FALSO. Apesar da crença popular e das broncas de mães e avós, não existe qualquer evidência científica que sustente o a afirmação. É preciso ter contato com os vírus para contrair-se a doença e, embora o frio propicie aglutinações e maior transmissibilidade do vírus e que possa ressecar as mucosas facilitando a entrada deste no organismo, não há nenhum vínculo com cabelos molhados ou não.

∙ Não se deve tomar bebida gelada quando se está com dor de garganta.

PARCIALMENTE VERDADEIRO. Se a dor de garganta for irritativa – causada pela poluição ou pela baixa umidade do ar, por exemplo –, a afirmação é falsa. Mas se a causa da dor for infecciosa, tomar bebida gelada ou sorvete pode piorar o quadro. Nesse caso, a afirmação é verdadeira porque o gelado paralisa os cílios da mucosa, que são uma proteção da garganta. Sem essa proteção, a infecção pode mesmo piorar.

∙ Mamografia expõe ao risco de câncer de tireoide.

FALSO. O boato surgiu de um vídeo no qual uma mulher não identificada afirmava que, segundo o médico Dráuzio Varella, os casos de câncer de tireoide em mulheres estariam aumentando por causa da realização de mamografias. A razão seria a falta de protetores de chumbo para a região cervical. Mas a história foi desmentida pelo próprio médico. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, na mamografia moderna, há uma exposição insignificante à radiação para outros locais que não seja a mama.

∙ Cerveja preta estimula a produção de leite

FALSO. Pelo contrário. Em 1993, a cientista americana Julie Mennella acompanhou lactantes que ingeriam bebidas alcoólicas e encontrou indícios de que elas produziam menos leite. Todas as bebidas alcoólicas são contra-indicadas nesta fase. As mulheres lactantes devem ingerir uma alimentação saudável e balanceada.

∙ Pimenta favorece o aparecimento de hemorroidas.

FALSO. Não há relação entre a ingestão do alimento e o aumento no risco de desenvolver o problema. Mas quem já possui o problema, deve maneirar no consumo, pois o alimento tem ação vasodilatadora e irrita as mucosas.

∙ Existe o vírus H2N3 no Brasil.

FALSO. O Ministério da Saúde desmentiu o boato disseminado pelas redes sociais. De acordo com o órgão, não existe a circulação da cepa “H2N3” do vírus Influenza (da gripe) no Brasil. A vacina aplicada neste ano protege contra o Influenza A/H1N1pdm09, A/H3N2 e influenza B, que são os tipos de vírus que circulam no País.

∙ Tossir e respirar fundo pode ajudar no caso de ataque cardíaco.

FALSO. Tossir para estimular o ritmo cardíaco é uma técnica utilizada em laboratórios de cateterismo. Quando o médico observa que a pulsação da pessoa diminuiu durante este procedimento, pede que ele tussa forte para que o coração volte ao ritmo normal. Mas não tem nenhuma relação com evitar uma parada cardíaca.

∙ Usar descongestionante nasal causa dependência.

VERDADE. A constante utilização deste medicamento pode levar à dependência, pois o uso de substâncias de sua composição como nafazolina, fenoxazolina e oximetazolina contraem os vasos sanguíneos, desobstruem as narinas em um primeiro momento, mas sofrem efeito rebote algumas horas depois. Além disso, podem causar taquicardia, elevação da pressão arterial, dependência e a chamada rinite medicamentosa.

∙ Natação cura a asma.

FALSO. A asma é uma doença crônica. A natação contribui para o bem-estar de quem possui esta doença, pois é um exercício bem tolerado por asmáticos e por melhorar o condicionamento físico fortalecendo a musculatura respiratória, o que contribui para maior resistência do paciente durante as crises, e contribuindo para o espaçamento das mesmas.

∙ A mulher não se deve lavar o cabelo no período menstrual.

FALSO. O mito vem da crença que o fluxo menstrual aumenta com o banho quente. Alguns acreditavam até que causava hemorragia nas mulheres. Mas não há a menor possibilidade de o sangue da menstruação “subir para a cabeça”, como se imaginava.

∙ Bebês não devem ingerir mel.

VERDADE. O mel é contraindicado para bebês menores de um ano de idade pelo risco do botulismo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirma a presença de bactérias causadoras da doença intestinal em amostras de mel e crianças nesta idade ainda não têm o sistema gastrointestinal totalmente desenvolvido. O botulismo é uma intoxicação alimentar que atinge o sistema nervoso e pode causar tremores, dificuldade de deglutição, moleza no corpo e falta de apetite. Em casos mais graves, pode ocorrer insuficiência respiratória por comprometimento da musculatura respiratória e outras complicações neurológicas.

