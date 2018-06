Hospital Divina Providência reestrutura setor de Emergência

Com o objetivo de potencializar o fluxo de atendimentos, o Hospital Divina Providência (HDP) realiza uma importante readequação no seu setor de Emergência. A obra inicia-se em 4 de junho e deve durar de 90 a 120 dias. Estimada em um investimento de R$ 490 mil, a reestruturação prevê um acréscimo de 18% no faturamento.

Em 2017, o pronto-socorro do HDP chegou ao limite de sua capacidade de assistência, quando recebeu 32,4 mil pacientes. Após a reforma, a expectativa é de que este número ultrapasse os 36 mil – um aumento de 11% no total e de 20% nas áreas internação.

“Durante o período da remodelação, não haverá restrição nos atendimentos, que continuarão a ser realizados de forma integral e ininterrupta, sem afetar a segurança e o cuidado com os pacientes”, afirma o coordenador-médico da Emergência, dr. Leandro Daniel Menzen.

Para tanto, os serviços serão realizados em três etapas: primeiro na área administrativa, seguido da farmácia e, por último, na CTI e na UTI – com a inclusão de dois novos leitos de internação, sendo um deles de isolamento epidemiológico. Além disso, o setor será abastecido com novos instrumentos de grande importância para atendimentos de urgência, como novos ventiladores mecânicos e aparelhos de ecografia.

Deixe seu comentário: