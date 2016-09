Hospital enfaixou perna de paciente idosa com uma calça

A diretoria da Santa Casa de Bariri (SP) informou que o procedimento realizado na perna de uma idosa de 70 anos que foi enfaixada por cima da calça e do tênis que ela vestia foi realizado apenas para o transporte da paciente para uma unidade de saúde, onde havia ortopedista de plantão.

“A imobilização foi feita por cima da calça para não constranger a paciente, que é idosa e teria que ir de roupa íntima para o posto de saúde porque teria que tirar a calça, ou cortar a calça de alguém que às vezes não teria dinheiro para comprar outra. O médico, humanitariamente, resolveu fazer uma imobilização provisória para o transporte”, ressaltou o diretor da Santa Casa, Marco Antônio Gallo.

O Conselho Municipal de Saúde abriu procedimento para apurar os fatos e em uma reunião no próximo dia 26 de setembro vai apresentar um relatório com as avaliações sobre os procedimentos médicos adotados. A paciente Maria Ivone não está mais com a perna imobilizada e está sendo acompanhada por um grupo de saúde da família.

O médico responsável por enfaixar a perna da idosa foi convidado a voltar ao trabalho, após ser afastado temporariamente das suas atividades. Saiba mais.

