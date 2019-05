Hospital Escola da UFPel reabre serviço de radioterapia após mais de dois anos fechado

A comunidade de Pelotas e região pode novamente contar com o serviço de Radioterapia do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE UFPel). Após mais de dois anos sem o tratamento, o primeiro com o novo equipamento foi realizado nesta sexta-feira (31), logo após o ato de reabertura. Atualmente, 120 pacientes com câncer estão na lista de espera para radioterapia na região Sul.

O serviço foi suspenso por motivos técnicos, em dezembro de 2016. A validade da bomba de cobalto utilizada no tratamento expirou e os pacientes tiveram que ser encaminhados para outras instituições de saúde. Após a adesão ao Programa de Expansão da Radioterapia do Ministério da Saúde, o HE conseguiu a construção do bunker que abriga o acelerador linear, onde foi feita a montagem do equipamento. Além disso, foram viabilizados treinamento da equipe, teste e validações pelos órgãos responsáveis.

A superintendente do Hospital Escola da UFPel, Samanta Madruga, agradeceu aos envolvidos e destacou a importância da conquista. “A equipe não mediu esforços para esse objetivo. Muitas mãos, que nos antecederam e agora, trabalharam por essa grande conquista que vai beneficiar milhares de pessoas, aumentando significativamente suas chances de cura”, disse ela.

O próximo esforço será para buscar o novo teto da área para o Rio Grande do Sul, cujos recursos oportunizariam respostas melhores à saúde do estado.

O serviço

A expectativa é que sejam tratados até 70 pacientes por dia, após o pleno funcionamento do equipamento. No período inicial, serão atendidos seis pacientes por semana. A progressão gradual visa respeitar os cuidados com qualidade e segurança.

O serviço de Radioterapia, situado na Faculdade de Medicina, é licenciado junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear e atende pacientes oncológicos da comunidade de Pelotas e região Sul do estado. Os tratamentos radioterápicos contemplam pacientes encaminhados exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e regulados pela Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas.

