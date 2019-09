Hospital Independência de Porto Alegre inicia VII Jornada Integrada em Saúde

O Hospital Independência, em Porto Alegre, inicia nesta quarta-feira (25) a VII Jornada Integrada em Saúde em comemoração ao aniversário de 7 anos da instituição. Com o tema ”Felicidade: o protagonista é você”, o hospital vai oferecer dois dias com 11 atividades programadas, na quinta e sexta–feira.

A VII Jornada em Saúde será uma aliada da Rede de Saúde Divina Providência, a qual o Independência faz parte. Neste Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, as palestras e atividades serão gratuitas e abertas ao público. As vagas são limitadas e por ordem de chegada. O hospital, que é especializado em traumatologia e ortopedia, atende 100% pelo SUS na Capital gaúcha e tem gestão compartilhada com o município.

Confira a programação:

26/09

09:00 – 10:30 – Simplificando a felicidade | Eva Seloi Santos Sarmento – Administradora Mestre em Gestão de Negócios pela UNISINOS

10:30 – 10:45 – Intervalo

10:45 – 11:00 – Apresentação do coral das crianças da REDIPASC, braço de assistência social da Congregação das Irmãs da Divina Providência

11:00 – 12:00 – Educação financeira: a felicidade na ponta do lápis | Andréa Chaves da Silva – psicóloga especialista em psicoterapia psicanalítica pelo ESIPP e Juliana Neves – psicóloga mestre em psiquiatria e ciências do comportamento pela UFRGS

14:30 – 15:30 – Relações interpessoais: a chave para a felicidade | Katia Magni – administradora mestre em Gestão Empresarial pela FGV – ESAPE/RJ

15:30 – 15:45 – Intervalo

15:45 – 16:45 – Ser feliz ou ser saudável? Qual a melhor escolha? | Lana Treiguer – nutricionista especialista em diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares pelo Instituto de Cardiologia e especialista em alergias e intolerâncias alimentares pela UNILEYA

27/09

09:00 – 10:00 – Realização: uma variável essencial para o sucesso do modelo de gestão | Fabiano Jardim Araujo – gerente administrativo do HI

10:00 – 10:15 – Intervalo

10:15 – 11:00 – Você tem marcado vidas? | Dra. Betacarotenea da Silva (Por Luciana Moreira) – coordenadora de projetos na ONG Voluntário é Assim e fundadora do núcleo de investigação de palhaços humanitários (NIPH)

11:15 – 12:00 – Encerramento da Jornada | José Clóvis Soares – diretor geral de operações da RSDP

14:30 – Missa em celebração aos 7 anos do Hospital Independência

