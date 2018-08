Hospital Mãe de Deus abre inscrições para o Conselho Consultivo de Pacientes e Familiares

Com o propósito de aprofundar ainda mais o conhecimento das necessidades e desejos de quem usa e frequenta a instituição, o Hospital Mãe de Deus abriu inscrições para o Conselho Consultivo de Pacientes e Familiares. Os 10 selecionados irão formar o terceiro grupo do conselho, iniciativa do Hospital deflagrada em 2015.

O Conselho realiza reuniões mensais presenciais durante um ano com duração média de 1 hora e 30 minutos. Nesses encontros, os conselheiros debatem com os gestores oportunidades e melhorias dos serviços, estruturas e processos do Hospital. As sugestões recebidas são avaliadas e podem ser colocadas em prática.

É o caso da inauguração da Galeria dos Guerreiros, no Serviço de Quimioterapia, com mensagens cheias de esperança de pacientes que enfrentaram o tratamento oncológico.

A adesão de novos integrantes do Conselho Consultivo de Pacientes e Familiares é uma ação voluntária. Os interessados deverão se inscrever pelo site da instituição (www.maededeus.com.br) até o dia 20 de agosto. Podem participar pacientes e familiares, com idade entre 18 e 90 anos.

O processo de seleção possui três etapas e a inscrição é a primeira delas. Mais detalhes serão divulgados para os participantes durante o processo seletivo.

