Hospital Mãe de Deus está com vagas abertas para residência médica e para especialização

O Programa de Residência Médica do Hospital Mãe de Deus está com vagas abertas para as especialidades de Cancerologia Clínica (01), Cardiologia (04), Clínica Médica (04), Medicina de Família e Comunidade (02), Medicina Intensiva (02), Neurologia (02) e Psiquiatria (04). O Curso de Especialização Médica é para Cardiologia (05) e Aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem (10). As inscrições para ambos os programas devem ser feitas até o dia 13 de outubro, exclusivamente através do site da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) – www.amrigs.org.br.

A aplicação da prova está prevista para o dia 13 de novembro e a segunda fase do processo deverá ocorrer entre os dias 16 e 22 de dezembro. A seleção será realizada em duas etapas: a primeira por meio de prova escrita objetiva, sob a coordenação técnico-administrativa da AMRIGS e a segunda por meio de análise curricular e arguição, sob a coordenação da equipe de profissionais especializados do Hospital Mãe de Deus. Os Programas de Residência Médica do Hospital Mãe de Deus são reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica, vinculada aos Ministérios da Educação e da Saúde, e os Cursos de Especialização Médica são reconhecidos pelas respectivas Sociedades de Especialidades.

Mais informações pelos editais no site da AMRIGS www.amrigs.org.br e do Hospital Mãe de Deus www.maededeus.com.br/universidade.

