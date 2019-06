Hospital Mãe de Deus inaugura Espaço de Espiritualidade

O Hospital Mãe de Deus inaugurou, na terça-feira (18), um Espaço de Espiritualidade, ambiente que foi todo reformado e agora está à disposição de pacientes, familiares, funcionários e todos que circulam na instituição. A abertura do local aconteceu no dia do Hospital em Festa, evento que integrou as comemorações dos 40 anos do Hospital, celebrados neste mês de junho com diversas ações.

“Hoje é mais um dia de reviver a trajetória do Hospital Mãe de Deus e celebrar com todos que aqui trabalham e convivem. Estamos muito felizes de entregar esse espaço que se destina para momentos de paz, reflexão e oração, respeitando todos os credos”, disse a Irmã Lucia Boniatti, presidente do Hospital Mãe de Deus. O evento teve temática de festa junina com barracas de comidas típicas, música e DJ. Também foram premiados os desenhos de filhos de funcionários que participaram de um concurso interno.

As ações de 40 anos do Hospital começaram no dia 31 de maio, com evento para funcionários, seguido de Missa na Catedral, no dia 2 de junho, uma missa para pacientes e funcionários. Para finalizar, no dia 25 de junho acontece um jantar, na Associação Leopoldina Juvenil. O Hospital Mãe de Deus é mantido pela AESC (Associação Educadora São Carlos), da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas.

