Hospital Moinhos de Vento é pioneiro em projeto de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente em instituições públicas de saúde

O Hospital Moinhos de Vento será o coordenador no país do Projeto Paciente Seguro – Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde por meio do PROADI-SUS, tem a finalidade de contribuir para a qualificação do cuidado em estabelecimentos de saúde. O projeto será implantado em 15 instituições de todas as regiões brasileiras. O lançamento será nesta quarta-feira (23/11), às 9h, no Hotel Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 514), na Capital.

Durante todo o ano de implantação do programa, em 2017, serão desenvolvidas ações como produções de materiais educativos, formação de profissionais com competências para executar Ciclos de Melhoria Contínua nos hospitais, integração das instituições participantes para promover a troca de experiências e aprendizado, além da educação de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa de segurança do paciente inclui o desenvolvimento de ferramentas de gestão, educação e práticas compartilhadas. Entre as instituições que vão integrar o programa, estão hospitais públicos e filantrópicos, com mais de 100 leitos, que têm UTI, realizem procedimentos de alta complexidade e sejam de referência regional.

Uma das primeiras medidas do Programa Nacional de Segurança do Paciente é a obrigatoriedade de todos os hospitais criarem os Núcleos de Segurança do Paciente. Esses núcleos deverão promover ações para a implantação da gestão de risco no serviço de saúde, com vistas à segurança do paciente, e a integração e articulação multiprofissional nos processos de gerenciamento e gestão de riscos.

O projeto foi demandado pelo Ministério da Saúde ao Hospital Moinhos de Vento com objetivo de garantir e efetivar a implantação do Programa no Brasil. “Prestaremos apoio direto às instituições participantes no processo de implantação das ações. Desenvolveremos profissionais com competências para executar ciclos de melhoria contínua em suas instituições, mantendo assim a cultura de segurança e qualidade, mesmo após o fim do projeto”, ressalta Elenara Ribas, líder do projeto no Hospital Moinhos de Vento.

Estudos na Inglaterra mostram que um em cada 10 pacientes podem ter um evento adverso relacionado aos cuidados que recebe em hospitais. Entretanto, metade desses eventos podem ser evitáveis. Um artigo recente da Universidade Johns Hopkins mostrou que 251 mil óbitos ocorridos anualmente nos Estados Unidos são decorrentes de alguma falha no processo médico-assistencial, sendo apenas ultrapassado por câncer e doenças cardiovasculares. No Brasil, o cenário da ocorrência de eventos adversos não é diferente dos demais países. Em hospitais brasileiros, acredita-se que cerca de 67% dos erros que ocorrem podem ser evitáveis.

No evento de lançamento estarão presentes autoridades, superintendentes do Hospital Moinhos de Vento, profissionais das instituições que integrarão o programa, além de representantes do Ministério da Saúde e de instituições parceiras do projeto.

