Hospital Moinhos de Vento é um dos 50 mais inovadores da Saúde

O Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre está no ranking 50+ Inovadores da Saúde. A novidade no seu programa de cirurgia robótica ajudou o hospital a chegar neste patamar. A pesquisa inédita é promovida pela revista Medicina S/A e mapeia as instituições de saúde e empresas mais inovadoras em digital health no Brasil. Em sua primeira edição, o levantamento considera a performance em investimentos e projetos envolvendo as tecnologias de informação e comunicação em saúde.

A publicação aponta que o lançamento do Núcleo de Medicina Robótica no Moinhos “tem qualificado mais profissionais e ampliado as especialidades atendidas”. Para o superintendente executivo do hospital, Mohamed Parrini, o reconhecimento reforça a finalidade do programa, que é proporcionar ensinamentos e ampliar o atendimento de cirurgias. “Desde o início do projeto abrimos para a possibilidade de projetar o Moinhos como um polo de educação e de parceria no desenvolvimento da modalidade”, afirma.

Três critérios foram utilizados para a elaboração do 50+ Inovadores da Saúde: soluções implantadas e em funcionamento; disposição para investimentos em novas tecnologias nos próximos dois anos; e resultados para a gestão e assistência aos pacientes.

