Hospital Moinhos de Vento promove evento inédito sobre inovação na pediatria

O Hospital Moinhos de Vento realiza, pela primeira vez, evento para debater como inovar em casos mais complexos da pediatria. O 1º Simpósio de Inovação em Terapia Intensiva Pediátrica contará com um ciclo de palestras que acontecerão nos dias 28 e 29 de junho, no Anfiteatro Schwester Hilda Sturm, na própria instituição.

O objetivo é apresentar modelos inovadores de diagnóstico e tratamento nessa área, assim como mostrar a importância de protocolos e da sistematização do atendimento em pacientes críticos. Para quem não puder comparecer, o evento também terá transmissão ao vivo.

O coordenador científico do evento, Dr. Felipe Cabral, diz que a realização ainda pretende estimular os profissionais de saúde a se atualizarem constantemente. “A inovação tecnológica e a implantação de processos assertivos aprimoram o cuidado humanizado, qualificam a assistência e geram mais segurança à pratica médica”, pontua o médico.

O evento inédito na capital gaúcha trará palestras de profissionais da Johns Hopkins, da Faculdade de Medicina da USP e da UFRGS, além de empreendedores, e trabalhadores da saúde do próprio Hospital Moinhos de Vento. No total, serão dez horas de capacitação. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição.

Serviço

O quê: 1º Simpósio de Inovação em Terapia Intensiva Pediátrica

Quando: Sexta-feira (28), das 19h às 21h15; e no sábado (29), das 08h30 às 17h15

Onde: Anfiteatro Schwester Hilda Sturm – Hospital Moinhos de Vento (R. Ramiro Barcelos, 910)