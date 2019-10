Hospital Moinhos de Vento tem evento internacional para debater câncer de pulmão

O avanço do câncer de pulmão, com destaque na incidência da doença na população gaúcha, será tema de um evento que o Hospital Moinhos de Vento realiza a partir desta sexta-feira em Porto Alegre.Entre as capitais, Porto Alegre lidera o ranking.

O II Simpósio Internacional de Câncer de Pulmão contará com uma série de mesas redondas e se propõe a discutir novas formas de tratamento da doença. “A intenção é discutir, de forma multidisciplinar, os diferentes aspectos da doença e a aplicação das novas tecnologias disponíveis para o tratamento da neoplasia”, diz o coordenador da Unidade de Oncologia Torácica do Moinhos de Vento, Guilherme Geib. No Hotel Sheraton, a programação trará 30 palestrantes nacionais e três oncologistas internacionais.

O ponto alto do seminário será a sessão plenária, na sexta, às 18h. O painel reunirá a canadense Natasha Leighl, o francês Elie Fadel e o brasileiro radicado no Canadá Sérgio Faria. O grupo debaterá temas relacionados à imunoterapia do câncer de pulmão, o limite da cirurgia na doença e aspectos relacionados à radioterapia estereotáxica.

A programação completa está disponível em https://iisimposiointernacio2.eventize.com.br/.