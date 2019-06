Hospital São Lucas adere a projeto solidário e sustentável

As tampinhas plásticas que você coloca no lixo, podem começar a fazer o bem. O projeto Tampinha Legal agora está no Hospital São Lucas da PUCRS. A iniciativa permite que a instituição troque as tampinhas plásticas arrecadadas no local, por recursos. A ideia é que os valores sejam, posteriormente, investidos em melhorias para os nossos pacientes.

Os pontos de coleta já estão disponíveis nas entradas do térreo e do 2º Andar do Hospital e nos restaurantes Delitzzi e Vila Olímpica (Av. Ipiranga, 6690).

O projeto

O projeto “Tampinha Legal” existe desde outubro de 2016, quando foi criado no Congresso Brasileiro do Plástico, e é encabeçado por três sindicatos da indústria – Sinplast, Simplás e Simplavi. O objetivo do programa é dar um novo destino a tampas de plástico em geral, por meio da coleta do material na sociedade e comercialização do produto para indústrias recicladoras do RS. As entidades assistenciais cadastradas no programa recebem 100% dos recursos obtidos com a venda do material.