Vídeos enviados à imprensa mostram a presença de muitos tapurus, espécie de larvas de moscas, em uma sala do Hospital Pedro II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Além disso, um gambá foi encontrado morto no CTI, atraindo bactérias. Conforme a instituição, as larvas originaram de um paciente infectado com miíase, mas funcionários revelaram que o problema tem sido frequente.

