Hospital Universitário de Canoas recebe certificação da Secretaria Estadual da Saúde

O Hospital Universitário de Canoas, administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), foi certificado, na manhã da última quarta-feira (28), pelo mérito no serviço de Referência na Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual e Aborto Legal no Rio Grande do Sul.

A secretária da Saúde de Canoas, Rosa Groenwald, e o diretor técnico do HU, Fernando Farias, receberam o homenagem em uma solenidade promovida pela Secretaria Estadual da Saúde e realizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), em Porto Alegre.

De acordo com Rosa, o objetivo da secretaria é ampliar, nos próximos meses, o atendimento às pessoas que sofrem com a violência sexual. “Este é um grave problema que pode afetar pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais. Nossa função é oferecer um tratamento de excelência a elas. Por isso, enquanto política pública, o município de Canoas realiza um trabalho em rede, que passa pelas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e o Hospital Universitário”, ressalta.

O superintendente regional do GAMP, Diego Bastos, destaca que o Hospital Universitário oferece um trabalho diferenciado às mulheres que sofrem com este tipo de violência. “É um momento delicado e de muita dor para todas que chegam até aqui, vítimas de agressões que, muitas vezes, são cometidas por pessoas próximas a elas. Oferecemos acolhimento e encaminhamos para todos procedimentos necessários, dando o suporte que elas precisam nesta hora”.

O HU presta um serviço multiprofissional, onde, após os exames, todos os casos que são avaliados pela equipe médica e recebem cuidados psicológicos. Além disso, são encaminhados para o Serviço Social para que seja garantida o acompanhamento do caso nos outros órgãos responsáveis.

O hospital também é referência para, quando for possível e após avaliação médica, realizar o abortamento legal. As coletas de vestígios, DNA e encaminhamento de corpo de delito são realizadas fora da instituição. Para assegurar o tratamento dessas vítimas, não é exigido boletim de ocorrência.

Além do Hospital Universitário, o GAMP administra o Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) Caçapava e Rio Branco.

Deixe seu comentário: