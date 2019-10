Hospital Universitário de Santa Maria amplia atendimentos

O HUSM (Hospital Universitário de Santa Maria) conta com um novo contrato com o Estado para a prestação de serviços com o SUS (Sistema Único de Saúde). Principal referência para mais de 1 milhão de habitantes das regiões Centro e Fronteira Oeste, o novo contrato prevê um aumento de mais de R$ 5,3 milhões por ano nos valores recebidos pela entidade. Entre os serviços previstos estão mais de 26 mil atendimentos de urgência, além de 12 especialidades cirúrgicas e 30 leitos de UTI adulta, pediátrica e neonatal.

A solenidade de assinatura foi realizada nesta quarta-feira (23) em Santa Maria, na presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann. Na oportunidade, ela valorizou o trabalho conjunto de seis meses que permitiu a construção do acordo.

“Mesmo com todas as dificuldades financeiras, conseguimos fechar um contrato mais justo que amplia os recursos financeiros aplicados neste que é um hospital estratégico e altamente resolutivo”, afirmou. Na cerimônia, ela estava acompanhada da secretária-adjunta, Aglaé Silva, e da diretora do Departamento de Assistência Hospitalar e Ambulatorial, Lisiane Fagundes.

O último contrato do HUSM com o Estado havia sido firmado em 2014, prevendo o repasse anual de R$ 69 milhões à entidade. Ele teve vigência até 2016, por isso o hospital estava havia três anos funcionando sem contratualização oficial com a Secretaria da Saúde.

Em valores, o contrato estabelece um repasse de R$ 74,3 milhões anuais à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), empresa pública vinculada ao MEC (Ministério da Educação) que irá administrar 40 hospitais universitários federais em todo o país. Além desse montante, a partir de novembro o HUSM passa a receber outros R$ 5,3 milhões referentes a rede de urgência e emergência. Dessa forma, o contrato terá um valor anual de R$ 79,6 milhões.

A superintendente do hospital, Elaine Verena Resener, destacou que o ato representa uma conjugação de esforços em prol dos nossos pacientes. Conhecemos a dimensão da nossa responsabilidade social e educacional.

Já o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Afonso Burmann, afirmou que o dia é histórico para a universidade e para o hospital universitário. “É vital para a saúde de 1 milhão de pessoas de Santa Maria e região”, disse.

Referência em leucemia

Além de atender em todas as especialidades os 32 municípios da 4ª CRS (Coordenadoria Regional de Saúde), com sede em Santa Maria, o HUSM é a referência para as 11 cidades da 10ª CRS (sede em Alegrete) em hemato-oncologia, traumatologia pediátrica e cirurgia de cabeça e pescoço. Na área de leucemia infantil, é referência para todo o Estado.

Estão incluídos nos serviços contratados mais de 1,5 mil partos, 2,7 mil atendimentos de alta complexidade em nefrologia, 648 cirurgias oncológicas e 2,1 mil exames de mamografias, entre outros.

Principais serviços do HUSM