Hotéis da rede Marriott oferecem pacotes para feriados no Rio de Janeiro

A rede hoteleira norte-americana Marriott preparou pacotes em três hotéis do Rio de Janeiro para os feriados da Páscoa, Tiradentes e Corpus Christi. Localizados nos bairros de Copacabana, Leblon e Barra da Tijuca, todos disponibilizam acomodações confortáveis e facilidades para que o hóspede desfrute de dias prazerosos na Cidade Maravilhosa.

JW Marriott (Praia de Copacabana)

Localizado em frente à Praia de Copacabana, também mundialmente conhecida como “Princesinha do Mar”, o hotel oferece boas acomodações e restaurantes, além de duas salas de massagem. A JW Marriott faz parte do portfolio de luxo da Marriott International.

Endereço: Av. Atlântica, 2600

Reservas: reservas.brasil@marriott.com / 0800-703-1512

Pacotes

Páscoa

Categoria: Deluxe Room Atrium View

Diária: R$ 550,00 + 5% ISS + 10% taxa de serviço + R$7,00 taxa de turismo (opcional). Café da manhã incluso – 01 a 02 de abril

Categoria: Deluxe Room Ocean View

Diária: R$ 1.046,00 + 5% ISS + 10% taxa de serviço + R$7,00 taxa de turismo (opcional). Café da manhã incluso – 01 a 02 de abril

Tiradentes

Categoria: Deluxe Room Atrium View

Diária: R$ 852,00 + 5% ISS + 10% taxa de serviço + R$7,00 taxa de turismo (opcional). Café da manhã incluso – 21 a 22 de abril

Categoria: Deluxe Room Ocean View

Diária: R$ 1014,00 + 5% ISS + 10% taxa de serviço + R$7,00 taxa de turismo (opcional). Café da manhã incluso – 21 a 22 de abril

Corpus Christi

Categoria: Deluxe Room Atrium View

Diária: R$ 852,00 + 5% ISS + 10% taxa de serviço + R$7,00 taxa de turismo (opcional). Café da manhã incluso – 31 de maio a 01 de junho

Categoria: Deluxe Room Ocean View

Diária: R$ 1014,00 + 5% ISS + 10% taxa de serviço + R$7,00 taxa de turismo (opcional). Café da manhã incluso – 31 de maio a 01 de junho

Residence Inn/Courtyard (Barra da Tijuca)

Os ambientes acolhedores convidam o hóspede a relaxar. Os apartamentos têm área de estar e dormir separadas, além de uma cozinha completamente equipada, ideal para famílias. O hotel disponibiliza serviço de entrega de produtos do mercado, além de internet gratuita. Entre outras comodidades, os hóspedes têm piscina e academia de ginástica à disposição.

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 5001- Barra da Tijuca

Reservas: reservas.brasil@marriott.com / 0800-703-1512

Pacotes

Válidos para Páscoa, Tiradentes e Corpus Christi

Residence Inn: tarifas de R$389 + 15% taxas por apto/noite, com café da manhã para duas pessoas.

Courtyard: tarifa de R$ 297+ taxas com café da manhã.

Sheraton Grand Rio Hotel & Resort (Leblon)

Com localização privilegiada, entre o mar e a montanha, oferece a possibilidade de contemplar uma espetacular vista panorâmica da Cidade Maravilhosa. Este resort cinco estrelas exclusivo tem acesso direto à praia e apresenta área de lazer completa com duas piscinas, quadra de tênis e opções gastronômicas deliciosas.

Endereço: Av. Niemeyer, 121- Leblon

Reservas: reservas.rio@sheraton.com

Pacotes

Páscoa

Hospedagem

Reserva feita com 30 dias de antecedência inclui: Café da Manhã, Sheratoons para 2 crianças de 4 a 12 anos de idade, um almoço por adulto/por estada, late check out até as 16h, academia e estacionamento. Diária a partir de R$ 580 + taxas (single).

Pacote mínimo de 2 noites: não é exigido fazer com antecedência. Inclui: café da manhã, Sheratoons para 2 crianças de 4 até 12 anos de idade, um almoço por adulto/por estada, academia e estacionamento. Diária a partir de R$ 644 + taxas (single).

Tiradentes

Hospedagem

Reserva feita com 30 dias de antecedência inclui: Café da Manhã, Sheratoons para 2 crianças de 4 a 12 anos de idade, um almoço por adulto/por estada, Late check out até as 16h, academia e estacionamento. Diária a partir de R$ 563 + taxas (single).

Pacote mínimo de 2 noites: não é exigido fazer com antecedência. Inclui: Café da Manhã, Sheratoons para 2 crianças de 4 a 12 anos de idade, um almoço por adulto/por estada, academia e estacionamento. Diária a partir de R$ 626 + taxas (single).

Corpus Christi

Reserva feita com 30 dias de antecedência inclui: Café da Manhã, Sheratoons para 2 crianças de 4 a 12 anos de idade, um almoço por adulto/por estada, Late check out até as 16s, academia e estacionamento. Diária a partir de R$ 558 + taxas (single).

Pacote mínimo de 2 noites: não é exigido fazer com antecedência. Inclui: Café da Manhã, Sheratoons para 2 crianças de 4 a 12 anos de idade, um almoço por adulto/por estada, Academia e estacionamento. Diária a partir de R$ 620 + taxas (single).

