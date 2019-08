Hotéis da Serra Gaúcha lotados no fim de semana graças ao frio

Graças ao frio, os hotéis da Serra Gaúcha estão lotados no fim de semana. Os próximos dias seguem com frio intenso, com temperaturas negativas e geadas. O clima frio retornou com força ao Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Meteorológico Semanal da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural). A combinação de ar frio e umidade mantém a possibilidade de queda de neve no Planalto e na Serra do Nordeste.

Já na sexta-feira (2) a propagação de uma frente fria provocou chuva, com declínio das temperaturas em todas as regiões. No sábado (3) e domingo (4) a presença de ar frio e seco mantém o tempo firme e as temperaturas baixas, com valores negativos em algumas localidades e formação de geadas na maior parte do Estado.

Na segunda-feira (5), o ar frio começará a perder intensidade e as temperaturas estarão em gradativa elevação. Na terça (6) e quarta-feira (7), o tempo permanecerá seco, com nevoeiros ao amanhecer e grande amplitude térmica, com temperaturas mais baixas no período noturno e valores mais elevados durante o dia, com temperaturas máximas próximas a 25°C na maioria das regiões.

Os volumes de chuva previstos deverão ser inferiores a 10 mm na Campanha e na Fronteira Oeste. Nas demais regiões, os totais esperados deverão variar entre 10 e 20 mm na maioria dos municípios, podendo superar 25 mm no Vale do Rio Pardo e Região Metropolitana.

Programas de incentivo exaltam a vocação turística do Estado

Na última semana foram lançados no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, os programas Investe Turismo e +Turismo.RS impulsionarão o potencial turístico do Estado.

Além de exaltar o potencial turístico natural do Estado, que inclui as belezas regionais, o governador lembrou a importância do trabalho e da dedicação da iniciativa privada que, sem depender exclusivamente de incentivos governamentais, se esforça para gerar riquezas.

“Queremos potencializar a vocação turística já existente. Com o apoio dos bancos de fomento e do Sebrae, serão elaborados projetos que identificam equipamentos culturais e urbanos que ajudarão a alavancar a exploração turística da localidade e, assim, viabilizar financiamentos”, explicou.

O +Turismo.RS é uma parceria entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Ministério do Turismo, o Sebrae, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o Badesul – Agência de Fomento e o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul). O programa, de caráter itinerante, oferecerá apoio técnico aos municípios selecionados interessados em aprimorar a estrutura para atrair turistas. A intenção do programa é facilitar a adesão a linhas de crédito dos bancos de fomento, com juros facilitados de 7% a 10% ao ano, prazo de 20 anos para quitação e carência de até quatro anos.

A partir do dia 15 de agosto, a equipe técnica visitará representantes do setor público e privado de uma cidade em cada uma das 27 regiões turísticas do Estado. As cidades contempladas pelo roteiro itinerante são Arroio dos Ratos, Bagé, Bento Gonçalves, Canela, Canoas, Cruz Alta, Erechim, Iraí, Lagoa Vermelha, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santana do Livramento, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Sobradinho, Soledade, Taquara, Torres, Três Passos, Vacaria e Venâncio Aires.

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray afirmou que os programas serão responsáveis por intensificar algo que o Rio Grande do Sul já faz com grande capacidade. “A parceria qualifica ainda mais a indústria e facilita a vida dos empreendedores para obter investimento em infraestrutura”, afirmou.

Investe Turismo aportará R$ 2,6 milhões

De âmbito nacional, o programa Investe Turismo é uma iniciativa do Sebare, do Ministério do Turismo e da Embratur. A iniciativa pretende contemplar 158 cidades brasileiras com um pacote de investimentos voltados para o setor de turismo, como incentivos a novos negócios, acesso ao crédito e melhorias de serviços, inovação e marketing. O investimento inicial, de R$ 200 milhões, quer aumentar a competitividade e acelerar o desenvolvimento em 30 rotas turísticas estratégicas do Brasil.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, explicou que a meta do governo federal é atrair 12 milhões de turistas até 2022. Ele esteve recentemente em Gramado, na Serra gaúcha, e reconhece o potencial turístico do Estado. “É fundamental que o Rio Grande do Sul participe do programa, ainda mais quando se considera que Gramado é o 2º maior destino turístico brasileiro, atrás apenas do Rio de Janeiro”, observou.

A segunda etapa do programa, que deve começar a ser discutida em meados de setembro, envolve um investimento de R$ 300 milhões.

