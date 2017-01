Hotéis de luxo viram opção de motel em Paris ao oferecer quartos cobrando por hora

Tradicionalmente, os quartos alugados por hora eram característica de estabelecimentos vulgares ou de “hotéis [motéis] do amor”. Agora, na França, cadeias de hotéis de luxo aderiram ao modelo do aluguel de quartos por hora.

Cadeias de hotéis como a Accor e a Marriott assinaram com uma start-up que opera um serviço de reservas on-line chamada Dayuse.com, e o número de hotéis na França que trabalham com a companhia dobrou para 600 neste ano, segundo a Dayuse. “Os hotéis vêm enfrentando dificuldades na França, mas lhes oferecemos uma nova fonte de receita”, disse David Lebée, fundador e presidente-executivo da empresa.

A Dayuse, lançada em 2010, afirma que 70% dos quartos de hotel ficam vazios durante o dia e gerou mais de 20 milhões de dólares em receitas para os hotéis que assinaram para o seu serviço. A Accor e a Marriott confirmaram ter assinado com a start-up, ainda que tenham se recusado a estender seus comentários.

Maud Ruault, gerente do Les Plumes, hotel independente em Paris que assinou com a Dayuse, diz que o site propicia de 30 a 40 reservas mensais e que vem sendo “grande fonte de novos negócios” em “um momento difícil”, em referência à queda no movimento dos hotéis causada por uma série de atentados terroristas na França.

“As pessoas não vêm ao hotel para dormir; elas querem uma experiência. Muitos são casais que querem se divertir sem as crianças por perto”, ela diz, acrescentando que os usuários tendem mais a ser cidadãos franceses do que turistas. (Folhapress)

Comentários