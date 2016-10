Hotel considerado o mais antigo do Reino Unido é destruído por incêndio

Um incêndio destruiu o hotel que é considerado o mais antigo do Reino Unido. O histórico Royal Clarence Hotel, aberto em 1769, fica ao lado de uma catedral medieval, no sudoeste da cidade de Exeter. Os bombeiros lutavam para deflagrar o incêndio ainda neste sábado (29), um dia depois de as chamas começarem a queimar.

O acidente começou após um encanamento de gás se romper. Bombeiros fecharam o abastecimento de gás para facilitar o trabalho, mas não conseguiram salvar muito mais além da fachada da edificação, informou o jornal “Guardian”. O historiador Toddy Gray, da Universidade de Exeter, disse à BBC que o estabelecimento foi o primeiro do Reino Unido a se declarar um hotel.

“Antes disso, nós tivemos hospedarias, mas eles pegaram a nova palavra francesa e aplicaram ao prédio deles”, afirmou. “Esse era um lugar para ficar.” Quando foi aberto, o hotel se chamava Abode Exeter. (AG)

