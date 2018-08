Hotel Deville Prime Porto Alegre inaugura novas salas para eventos

O Deville Prime Porto Alegre reuniu convidados e a imprensa, na noite de segunda-feira (20), em um coquetel especial de inauguração da revitalização das salas de eventos do hotel. O espaço conta com as salas Guaíba I, II e III, Piratini I e II, Cambará, Farroupilha, Minuano, Laçador e Boardroom.

Conforme o diretor de marketing e vendas do hotel, Cicero Vilela, “no total, são dez salas de eventos com capacidade para mais de 800 pessoas pessoas, amplo foyer para estandes e área externa para exposições. Acesso à internet, gastronomia de alta qualidade e flexibilidade para atender eventos de todos os portes. Em ocasiões sociais, serviços exclusivos para casamentos, aniversários, formaturas, dia de noiva e cerimoniais”.

O hotel localiza-se a 800 metros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, a 15 minutos do Centro da cidade, na avenida dos Estados, 1909, bairro Anchieta.

Cambará (Foto: Divulgação) Farroupilha (Foto: Divulgação) Guaiba III (Foto: Divulgação) Piratini I e II (Foto: Divulgação)

Deixe seu comentário: