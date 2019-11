Hotel espacial com gravidade artificial pode ser construído em 2025

A Gateway Foundation planeja criar uma estação espacial rotativa que servirá tanto para pesquisas científicas quanto para passeios turísticos. Descrita no site da empresa como “o primeiro espaçoporto”, a “The Von Braun Rotating Space Station” é projetada para orbitar a Terra e acomodar até 450 visitantes que desejam ter uma experiência no espaço. O projeto é bastante ambicioso, e a Gateway Foundation planeja construir o espaçoporto até o ano de 2025.

Funcionários da companhia, contudo, reconhecem que a estação pode não estar totalmente concluída em 2025, mas a ideia é construir a estrutura principal e ativar suas funções básicas até essa data, e o projeto total poderia ser concluído em 2027. “Uma vez que a estação esteja totalmente operacional, nossa esperança, nossa meta e nosso objetivo é tê-la disponível para pessoas comuns”, disse Timothy Alatorre, arquiteto principal da estação espacial.

Ele acrescentou que é possível algum atraso. “Entendemos completamente que atrasos são quase inevitáveis na indústria aeroespacial, mas, com base em nossas projeções internas e no fato de estarmos lidando com tecnologia já existente, não estamos inventando nada novo. Sentimos realmente que o prazo é possível,” ele disse.

Alatorre afirma que a Von Braun Rotating Space Station foi projetada para ser a maior estrutura artificial do espaço, e que uma família ou um indivíduo poderá “economizar razoavelmente e ser capaz de ter dinheiro suficiente para visitar o espaço e ter essa experiência”. Alatorre está projetando o interior da estação, incluindo os espaços habitáveis ​​e o ginásio, e conta que a inspiração por trás desta estação espacial veio da ficção científica, a partir de filmes que ele tem assistido nos últimos 50 anos.

De acordo com o arquiteto, a sci-fi mostra que a humanidade tem sonhado há muito tempo com uma cultura ao redor de espaçonaves e aventuras no espaço. “Acho que começou realmente com Star Trek e depois com Star Wars esse conceito de grandes grupos de pessoas que vivem no espaço e têm seu próprio comércio, sua própria indústria e sua própria cultura, por assim dizer,” acrescentou.

A equipe do projeto se inspirou parcialmente no conceito do cientista espacial alemão Werner von Braun. Na década de 1950, ele apresentou a ideia de uma estação espacial rotativa que utiliza gravidade artificial para o conforto de seus passageiros – o que acabou inspirando o design da estação espacial que aparece em 2001: Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick.

Além de espaços para pesquisas científicas e áreas com microgravidade para quem quiser se divertir flutuando, a estação incluirá restaurantes, bares, áreas esportivas, entre outras atrações. A estação também terá programações artísticas, como shows musicais. “Esperamos que as pessoas se dediquem a se inspirar, a escrever música, a pintar, a participar das artes”, disse Alatorre. “Uma ou duas vezes por semana, teríamos novas pessoas chegando e elas poderiam passar alguns dias ou algumas semanas” no hotel espacial, acrescentou.

Mas ainda há muitos desafios pela frente, como, por exemplo, conseguir o financiamento necessário para viabilizar a construção da estrutura em tão pouco tempo. Outra questão que pode afetar a percepção do público é a associação do projeto com o nome de Wernher von Braun, que era membro do partido nazista e oficial da SS durante a Segunda Guerra Mundial. “Estávamos nos inspirando apenas nas ideias dele e é por isso que começamos a descrevê-la como a Estação de von Braun”, justificou Alatorre.