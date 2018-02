Hotel mais alto do mundo é inaugurado em Dubai

Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, anunciou neste domingo a abertura do hotel mais alto do mundo, com 356 metros. O anúncio foi feito em um tuíte do governo. O Gevora Hotel, localizado na Avenida Sheikh Zayed, supera o recorde de outro hotel vizinho, da cadeia Marriott, em apenas um metro.

O Gevora Hotel ocupa uma torre de 75 andares de cor dourada. De acordo com o jornal The National, o novo empreendimento tem quatro restaurantes, uma piscina, um spa de luxo e um ginásio. Os primeiros clientes chegarão nesta segunda-feira.

Além do Gevora e do hotel da cadeia Marriot, com 355 metros, há um outro no mesmo bairro, da cadeia Rotana, com 330 metros, que também já ostentou o feito de ser o maior do mundo.

Dubai tem a torre mais alta do mundo, o Burj Khalifa, que alcança 828 metros. O emirado está construindo uma estrutura ainda maior, cujas medidas, por enquanto, são um segredo.

A cidade-Estado, um dos principais destinos turísticos do Golfo, recebeu 15,8 milhões de visitantes em 2017, 6,2% a mais do que no ano anterior e, por sua vez, um recorde.

Deixe seu comentário: