Hotel mais antigo da Grã-Bretanha é destruído após incêndio

O hotel Royal Clarence, o mais antigo da Grã-Bretanha, foi totalmente destruído após ser atingido

por um incêndio de grandes proporções nessa sexta-feira (28). Cerca de 100 bombeiros foram acionados para combater as chamas, que começaram ontem à noite.

Apesar do esforço dos bombeiros, para conter o fogo, apenas a parede frontal do edifício de 1769 resistiu. Moradores foram aconselhados pelos serviços de emergência a ficarem bem longe do centro devido a riscos de desabamento. (AG)

