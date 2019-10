Hotel Master Cosmopolitan, em Porto Alegre, cultiva horta orgânica para produzir os próprios temperos

O Master Cosmopolitan, maior hotel em número de apartamentos do Rio Grande do Sul com 324 unidades, vem apostando recentemente em uma prática diferenciada no ramo hoteleiro: produzir os próprios temperos. O local conta com uma horta orgânica especial em sua estrutura, cultivando hortelã, cebolinha, alecrim, salsinha, manjericão, repolho, tomilho, salvia, orégano e tomate cereja.

Os temperos são utilizados na cozinha do hotel, podendo decorar, aromatizar e dar um gosto especial aos pratos. O cardápio do restaurante, que conta com vista privilegiada da cidade e do famoso pôr-do-sol do Guaíba, também contém diversas op&ccedi l;ões de saladas que possuem ao menos um ingrediente da horta orgânica, cultivada no rooftop do local.

Muito bem localizado, o Master Cosmopolitan está a poucos passos do coração do Moinhos de Vento, um dos bairros mais nobres de Porto Alegre. O hotel conta com espaço para eventos, restaurante com vista privilegiada e nove andares de estacionamento. Também fica próximo do Parque Moinhos de Vento, do Shopping Moinhos e da Rua Padre Chagas, que conta com muitas opções para happy hour. Além disso, está a apenas 10 minutos do Aeroporto Internacional Salgado Filho.