Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

A virada do ano no Rio de Janeiro terá uma queima de fogos especial para celebrar a chegada de 2020. Um dos ícones das festas de Réveillon na zona sul da cidade, entre 1987 a 2003, a cascata de fogos volta à cena carioca e será realizada desta vez no Hotel Nacional, em São Conrado. A dica é do Hurb – Hotel Urbano, agência online de viagens líder nacional, que disponibiliza acomodações para o período, além de promoções especiais ao longo do novo ano.

Segundo Antônio Gomes, Diretor Comercial e Cofundador da empresa, o show de luzes é um presente para a cidade: “O Rio tem vocação nata para o turismo e o lazer. A cascata de fogos é a uma homenagem aos cariocas, verdadeiros anfitriões dessa festa. Eles merecem o espetáculo por toda a sua simplicidade, alegria e lutas diárias. As pessoas que pretendem passar o Réveillon no Nacional podem esperar para viver um momento único”, afirma Antônio, alertando ainda que a taxa de ocupação do hotel já alcançou 80%.

Reaberto em setembro de 2019, o estabelecimento terá uma programação para lá de atraente no próximo dia 31. O White Rooftop Réveillon 2020, em sua única edição The Secret Beach, irá receber os DJs Claptone, João Brasil, Diskover, Felipe Guga, Pedro Almeida e o bloco de carnaval Fica Comigo. O evento é all inclusive com menu de gastronomia internacional e ultra premium open bar.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet através do site www.whiterooftop.com.br ou pelos pontos de venda oficiais:

Banca Literária da Paz – Ipanema

Rua Visconde de Pirajá em frente ao número 365 – altura da Praça Nossa Senhora da Paz

Horário de funcionamento:

Seg a sábado- 8 às 20hs

Dom – 10 as 18hs

.

A Banca BG

Rua dos Oitis em frente ao número 9 – entre o Peahi e o Sushimar

Horário de funcionamento

Seg – 11hs as 18hs

Ter a sexta – 11hs as 0:00

Sab e dom – 14hs as 22hs

E para quem quer passar férias na capital fluminense, o Hurb está com um pacote promocional de hospedagem no Hotel Nacional para duas pessoas válido até 31 de julho de 2020 (exceto períodos de feriados e eventos na cidade), com 3 diárias por apenas R$600.

O Hurb oferece diariamente mais de 400 mil opções de hotéis e pousadas espalhados por todo o mundo, sendo mais de 8 mil apenas no Brasil. Além disso, registra mais de 6 mil reservas ao dia, em 6.500 destinos mundo afora.

