Hotel Radisson Porto Alegre realiza a palestra “Astrologando no mundo Corporativo” nesta quarta-feira

O hotel Radisson Porto Alegre preparou uma programação especial para o mês da mulher. Em março, o hotel receberá uma série de palestras voltadas para o público feminino, seguindo o novo conceito “Business & Art” do Radisson.

Nesta quarta-feira (21), acontece a palestra “Astrologando no mundo Corporativo”, sobre astrologia nos negócios. Com seu estilo leve e descontraído, a astróloga Marília Rizzon fala sobre quatro atitudes para alinhar carreira e negócios ao céu, ao zodíaco e ao cosmos.

Marília expõe a importância de conhecer o seu mapa e, com isso, entender um pouco mais sobre seus propósitos e carreira, acompanhando os movimentos básicos e essenciais do céu, como fases da lua, caminhos do sol e movimentos retrógrados dos planetas. O evento é aberto ao público. Confirme sua presença pelo email ls8@ls8consultoria.com.br ou pelo telefone 30615175.

Radisson Business & Art – Mês da Mulher: Astrologando no mundo Corporativo:

Data: 21 de março.

Horário: 19h30.

Local: Radisson Hotel Porto Alegre (Av. Cel. Lucas de Oliveira, 995).

