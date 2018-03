HP fecha acordo comercial com o Grupo Print Laser e amplia participação no mercado de impressão digital de livros

A HP Inc. amplia a sua participação no mercado de impressão digital na América Latina e anuncia a venda de sua primeira impressora HP PageWide Web Press T470 HD (high definition) na região, além de uma HP Indigo 12000 para o Grupo Print Laser. Com investimento na casa de R$ 50 milhões em equipamentos de impressão e acabamento, infraestrutura, treinamento, software e contratação de novos funcionários, a partir de agora, o grupo, que já produz livros em impressão digital, amplia sua capacidade de atender demandas de médios e baixos volumes e passa a oferecer impressões personalizadas de alta qualidade, Print-On-Demand e gestão de conteúdo.

Em 2017, o Grupo Print Laser obteve um faturamento de R$ 400 milhões e atualmente, imprime mais de 2 bilhões de páginas mensalmente, sendo 200 milhões com tecnologia digital. Agora, a expectativa é chegar à 350 milhões até o final de 2018. “Nossa meta de crescimento é dobrarmos nosso faturamento até 2020. Com as impressoras digitais vamos crescer 30% em receita já em 2018 e dobrar a nossa margem EBTIDA em relação a 2017”, afirma Aristeu Batista, Presidente do Grupo Print Laser.

“Muitas pessoas acreditaram que o mercado de impressão estava acabando, mas, na verdade, ele está se reinventando. O que vemos agora é a ascensão da impressão digital, que permite a personalização das peças e um leque de opções muito maior. O Grupo Print Laser foi um dos primeiros a perceber essa mudança, investiu em novas tecnologias e se consolidou como uma das maiores do mercado editorial da América Latina. A aquisição da HP Indigo 12000 e da HP PageWide Web Press T470 HD demonstra a visão estratégica do futuro e metas consistentes do Grupo Print Laser”, afirma Fernando Alperowitch, Diretor de HP Indigo para a América Latina.

Segundo dados da Abigraf, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, a expectativa é que o setor registre um crescimento de 3,4% após cinco anos de recessão. Ainda segundo a associação, a indústria importou US$ 597 milhões em máquinas e equipamentos, em 2017. De acordo com Batista, esses dados demonstram que a indústria gráfica está cada vez mais sendo reinventada e esta mudança é impulsionada pelo mercado digital.

