Os profissionais do HPS (Hospital de Pronto Socorro) de Porto Alegre aproveitam a passagem do dia mundial do doador de sangue, nesta quarta-feira (14), para alertar sobre a necessidade de reposição dos estoques da instituição, que estão baixos. A Unidade de Coleta e Transfusão do HPS funcionará com horário estendido, das 8h às 17 h, na rua Venâncio Aires, 1.116.

