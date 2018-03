HPS recebe doação do Projeto Troco Amigo da Panvel

O Hospital HPS de Porto Alegre recebeu esta semana o valor de R$ 222.187,24, soma das doações feitas pelos clientes da Panvel em 2017 pelo projeto Troco Amigo para a instituição. A entrega simbólica foi feita na sede do Grupo Dimed. O presidente da Fundação do Pró HPS, Humberto Ruga, recebeu o cheque das mãos do presidente do Conselho de Administração do Grupo, Julio Ricardo Mottin.

No encontro, o HPS fez a entrega de um relatório de melhorias realizadas na instituição no ano passado. “Esse importante auxílio demonstra a solidariedade da Panvel e da sociedade civil com o HPS”, afirmou Ruga. O valor das doações contribui para a instituição investir em melhorias e atualização de aparelhos e instrumentos, auxiliando para que o HPS se equipare aos grandes hospitais de pronto atendimento.

O Troco Amigo é uma iniciativa da Panvel que estimula os clientes a doarem qualquer quantia do seu troco para os hospitais participantes. Em 2017, a campanha bateu recorde pelo terceiro ano consecutivo, arrecadando durante o período em todas as suas lojas do RS, SC, PR e SP total de R$ 1.843.595,70. Os recursos serão destinados a 54 hospitais das regiões Sul e Sudeste do país.

Desde 2008, quando o Troco Amigo teve início, já foram arrecadados R$ 7.626.125,67. Com a doação, os hospitais realizam melhorias de atendimento, reformas, aquisições de novos equipamentos, entre outras benfeitorias.

