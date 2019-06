Huawei Mate X deverá ser lançado até setembro, afirma presidente da empresa

Após diversas polêmicas envolvendo o futuro dos smartphones, mais especificamente os dobráveis, o presidente da Huawei na Europa Ocidental, Vincent Pang, afirmou, ao TechRadar, que o Mate X, smartphone com tela flexível da empresa, deverá ser lançado até o mês de setembro. “Está chegando em setembro no mais tardar. Provavelmente mais cedo, mas definitivamente o mês de setembro está garantido” afirmou ele.

Quando questionado sobre os mercados em que o Mate X estaria presente, Pang foi direto ao ponto e disse que qualquer país que suporte as novas redes 5G, exceto, é claro, os Estados Unidos que sancionaram bloqueios a gigante chinesa em todo o território americano.

Por conta dessas sanções a Huawei não pode nem mesmo usar softwares de empresas americanas, como Android, por exemplo. Vincent Pang, no entanto, surpreendeu ao afirmar que o lançamento terá sim o sistema operacional da norte americana tendo em vista que anuncio do novo smartphone foi feito antes da proibição imposta pelo governo Trump.

O Mate X estava previsto para chegar ao mercado no início de 2019, porém, por conta de problemas com o desenvolvimento da tela tiveram que adiar para setembro. Além da chinesa a Samsung também teve que adiar o lançamento do Galaxy Fold, de mesma proposta. A sul-coreana chegou até mesmo enviar seu smartphone para jornalistas e sites de tecnologia, no entanto, recolheu após inúmeras reclamações.

