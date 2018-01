Hugo Rodrigues presidirá júri da Edição Extra do Festival de Publicidade de Gramado, em Paris, em setembro

CEO e Chairman da WMcCann, Hugo Rodrigues será o presidente do Júri do 2º Prêmio de Criatividade Profissional Internacional de Gramado, que ocorrerá na Edição Extra do Festival de Publicidade de Gramado, em Paris, no dia 21 de setembro.

Ele foi presidente do 1º Prêmio, realizado de 7 a 9 de junho de 2017 dentro do tradicional Festival na cidade gaúcha, um sucesso a parte com sua presença fazendo conferência e apresentando os laureados sociais com o troféu Galo de Gramado, prêmio oficial da propaganda brasileira.

As inscrições pela internet de peças publicitárias de responsabilidade social começarão dia 1º de março, indo até 30 de agosto, com a votação online de jurados do mundo inteiro nos dias 11,12 e 13 de setembro. Mais informações nos sites www.alap.com.br e www.festivalgramado.com.br.

Estudioso do comportamento do consumidor, Hugo tem obsessão por resultado e entende que as marcas querem e precisam de retorno rápido. Foi eleito duas vezes consecutivas um dos três publicitários mais admirados pelos clientes, segundo levantamento da consultoria espanhola Agency Scope, que ouviu 405 anunciantes. Em 2016, Hugo entrou para o ranking dos Top 3 CEOs do mundo da Creativepool, rede social voltada à indústria criativa global.

Vencedor de três Prêmios Caboré: em 2017, como Empresário/Dirigente da Indústria da Comunicação; em 2016, como Presidente da Agência do Ano e, em 2014, como Profissional de Criação. Hugo também foi nomeado um dos publicitários mais influentes do Brasil pela revista GQ.

Conquistou 17 Leões no Festival de Cannes para clientes como Heineken, Procter&Gamble, Swatch, Nestlé Purina, Chevrolet, entre outros, e foi convidado para ser um dos representantes brasileiros como jurado no mesmo festival por duas vezes.

Depois de ter liderado uma das maiores viradas do mercado e levado a Publicis ao segundo lugar no ranking das agências, Hugo foi o profissional escolhido pelo grupo americano Interpublic para suceder Washington Olivetto no comando da WMcCann.

