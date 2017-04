Humberto Gessinger volta a Porto Alegre com nova turnê

O compositor e multi-instrumentista Humberto Gessinger irá voltar a Porto Alegre no Pepsi on Stage, no dia 19 de agosto, com a sua nova turnê, intitulada “Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis”. A apresentação, além de comemorar o 30º aniversário de um dos discos mais importantes dos Engenheiros do Hawaii, vai abrir espaço para as composições do mais recente compacto do cantor, chamado “Desde Aquela Noite”. “A Revolta dos Dândis”, que chegou às lojas em 1987 e rapidamente se transformou em um marco para o rock brasileiro, será executado na íntegra, com destaque para os hits “Infinita Highway”, “Terra de Gigantes” e “Refrão de Bolero”, assim como para “Guardas da Fronteira”e “Filmes de Guerra, Canções de Amor”, que quase nunca foram executadas ao vivo nessas últimas três décadas. Mais uma vez acompanhado pelo guitarrista Nando Peters e pelo baterista Rafa Bisogno, Gessinger promete emocionar a plateia e ainda mostrar a sua versão para as parcerias com Tiago Iorc, em “Alexandria”; com o Barão Vermelho, em “O Que Você Faz à Noite”, e com o Capital Inicial, em “Olhos Abertos”.

Humberto Gessinger

Do primeiro show no terraço da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, em 1985, a 21 CD’s, sete DVD’s, oito Discos de Ouro, um Disco de Platina e milhares de fãs apaixonados por sua música. Humberto Gessinger nasceu em 24 de dezembro de 1963, em Porto Alegre. Nos anos 80, com os colegas de curso, montou a banda Engenheiros do Hawaii. O nome fazia uma brincadeira com estudantes de engenharia e surfistas que frequentavam o bar da faculdade. Apesar de se considerar, principalmente, um compositor, Humberto é um músico autodidata, e, nas várias fases de sua carreira, tocou diversos instrumentos, como baixo, guitarra, viola caipira, violão, teclado, bandolim, harmônica e acordeom.

Ao final da turnê do disco “Novos Horizontes”, em 2008, foi anunciada uma pausa por tempo indeterminando na carreira dos Engenheiros do Hawaii e Humberto foi para a estrada com o projeto Pouca Vogal, um power duo em parceria com Duca Leindecker. Em quatro anos, a dupla fez mais de 220 shows, em 150 cidades, e lançou um CD e DVD ao vivo. No final de 2012, o Pouca Vogal encerrou a sua turnê e Humberto passou a se dedicar inteiramente a sua carreira solo.

Em 2013, lançou o seu 20º álbum, chamado “inSULar”, e também aquele que é considerado o seu primeiro disco como artista solo. No ano seguinte, chegou às lojas o CD e DVD “inSULar ao vivo”, que recebeu a certificação de DVD de Ouro, em apenas dois meses de venda, e ainda foi indicado ao prêmio Grammy Latino de melhor álbum de rock. Com shows sempre lotados e com sucesso absoluto de público, a turnê inSULar passou por 98 cidades e, em quase todas, por mais de uma vez.

Paralelamente ao seu trabalho como músico, Humberto Gessinger lançou cinco livros. São eles: “Meu Pequeno Gremista”, que fala de sua paixão pelo Grêmio; “Pra Ser Sincero”, que reúne autobiografia, 123 letras comentadas e um ensaio escrito pelo professor Luís Augusto Fischer; “Mapas do Acaso”, que traz 45 letras comentadas ao lado de memórias e reflexões; “Nas Entrelinhas do Horizonte”, que teve origem nos textos postados semanalmente no seu blog www.blogessinger.blogspot.com; e “Seis Segundos de Atenção”, lançado em 2013.

Serviço

Show Humberto Gessinger

Onde: Pepsi on Stage (Avenida Severo Dullius, 1995)

Quando: 19 de agosto, sábado, a partir das 22h

Comentários