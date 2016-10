Humilhação do PT repercute na imprensa internacional

Coube ao jornal inglês Financial Times publicar nessa segunda-feira, nas redes sociais, uma das mais duras avaliações em relação ao desempenho do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais do Brasil. O editorial do FT dá destaque à vitória de João Dória, candidato do PSDB para a prefeitura de São Paulo, no primeiro turno e destaca que o PT sofreu “humilhação nacional” nas eleições.

Conforme o FT, o colapso do PT ajuda a fragmentar o voto e poderá fazer com que a próxima eleição presidencial se torne ainda mais imprevisível do que o habitual. O Financial Times avalia ainda que o PMDB, liderado pelo presidente da República, Michel Temer, apesar de perder o controle do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, ainda obteve o maior número de prefeituras nas eleições locais realizadas em todo o País no domingo.

O jornal comentou também que o resultado das eleições será fundamental para a corrida presidencial de 2018 e que poderá já ter os seus primeiros reflexos sobre as reformas fiscais, consideradas cruciais para o País, e que podem começar a ser votadas pelo Congresso Nacional nas próximas semanas.

Frederico Antunes: PP lidera prefeituras no RS

Líder da bancada do PP na Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes, comemora o expressivo resultado do partido nas eleições municipais. Os números, segundo Frederico, são eloquentes: o partido mantém a liderança no número de prefeitos do Rio Grande do Sul, com 144 eleitos, contra 136 em 2012. Ele atribui grande parte desse êxito ao protagonismo do presidente do PP Celso Bernardi e da senadora Ana Amélia.

Brigada aciona na Justiça agressora de PMs

Andou bem a Brigada Militar ao anunciar ontem, oficialmente, a disposição de acionar judicialmente a candidata a vice-prefeita na chapa do PT, Silvana Conti, pela tentativa de agressão praticada contra dois policiais militares que cumpriam determinação judicial de preservar a seção eleitoral 160 em Porto Alegre.

Em nota, a BM destaca que “a senhora Silvana Conti, candidata a vice-prefeita, lhe agrediu com um vaso de flores na cabeça. A senhora Silvana Conti não foi presa no ato do cometimento do delito em razão da grande quantidade de pessoas no local, fazendo com que os ânimos estivessem exaltados. Não foi possível localizar a acusada quando os ânimos se acalmaram”. A Brigada vai juntar ao pedido inicial fotos e filmagens dos fatos denunciados.

Lamachia comemora campanha sem dinheiro de empresas

Defensor da proibição de doações eleitorais pro empresas, o presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Claudio Lamachia, saúda as experiência iniciada nestas eleições municipais. Segundo ele, “as campanhas dos políticos sem dinheiro de empresas representam uma grande vitória para o País. A redução substancial do preço das campanhas é uma grande vitória para a sociedade brasileira. Sem a pirotecnia do marketing, os candidatos precisaram realçar suas ideias e propostas durante o período de propaganda eleitoral”, destacou o presidente da OAB em nota.

Comentários