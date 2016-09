Humorista André Damasceno comemora 30 anos de carreira com show no Theatro São Pedro

André Damasceno apresenta o show “30 Anos de Humor” no Theatro São Pedro nos dias 31 de setembro e 1° e 2 de outubro. No espetáculo, o artista reúne seus melhores textos e os 20 personagens mais queridos do público para celebrar todos esses anos de trabalho.

Com mais de 30 anos de carreira, conhecido nacionalmente com o personagem Magro do Bonfa, da “Escolinha do Professor Raimundo”, já recebeu o prêmio de humorista revelação da Rede Globo.

Ele também integrou o elenco da “Escolinha do Barulho”, da Rede Record, e participou do programa “Zorra Total”, da Globo.

Serviço:

Show: “André Damasceno, 30 anos de Humor”

Local: Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº – Centro de Porto Alegre)

Data: 30 de setembro, 1° e 2 de outubro (sexta, sábado e domingo)

Ingressos: Os preços variam entre 30 e 80 reais, e podem ser adquiridos na bilheteria do Theatro. Mais informações pelo telefone (51) 3227-5100

Venda online: www.compreingressos.com.br

