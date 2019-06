Humorista Carlinhos Maia compra carro para desconhecido que encontrou na rua

Carlinhos Maia voltou recentemente da lua de mel com seu marido Lucas Guimarães, e está exalando bom humor e energias positivas, depois da briga com o youtuber Windhersson Nunes, que roubou a atenção da internet após seu casamento. Nesta semana, o humorista encontrou uma família em um veículo antigo e resolveu presenteá-los com um carro novinho.

Carlinhos parou e convidou o dono do carro, Rogério, para ir com ele até a concessionária mais próxima e comprar um automóvel. O encontro foi gravado pelo influencer, que postou os registros em seu Instagram Stories.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou o momento. “A gente está voltando com todo nosso dinheiro que a gente levou pra nossa viagem, Deus foi tão bom que a gente não gastou nada”, escreveu ele. “Achem o que vocês quiserem, vou dar um carro novo para eles, sim”, completou. Parece que o tempo a sós com a esposa fez bem para o humorista, né?

