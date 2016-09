Humorista Fábio Porchat perde metade da audiência de seu novo programa em uma semana

Após uma excelente estreia, Fábio Porchat já começa a ter problemas na TV Record. O talk show do humorista perdeu mais da metade do Ibope em apenas uma semana.

A estreia do loiro na Record foi muito aguardada e mesmo começando tarde da noite conseguiu marcar 9,2 pontos na maior cidade do País, São Paulo. Para o primeiro programa, Fábio escalou a filha da apresentadora Maria da Graça Xuxa Meneghel, Sasha, que até então nunca tinha dado uma entrevista na TV. Talvez por isso o alto interesse em cima do assunto. Wesley Safadão também participou do programa, que foi considerado chato e com cortes demais. Porchat também quase não deixa os entrevistados responderem as perguntas. Quando esses começam a falar, ele já está fazendo outra pergunta ou brincadeira.

A meta para o canal no horário é de 7 pontos. No entanto, a atração não para de cair. Cada ponto representa cerca de 69 mil domicílios na maior cidade do País. O objetivo da Record era turbinar o horário. O humorista estaria recebendo R$ 300 mil por mês e a queda pela audiência pode fazer o canal reconfigurar novamente a grade. Isso porque o atual Ibope já era conquistado pelo “Fala Que Eu Te Escuto” sem grandes esforços.

