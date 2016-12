Humorista Jimmy Kimmel vai apresentar o Oscar 2017

O comediante Jimmy Kimmel será o apresentador da cerimônia de entrega do Oscar 2017. O apresentador do talk show da ABC Jimmy Kimmel Live! confirmou a informação em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira (5). “Sim, eu serei o mestre de cerimônia do Oscar. Isso não é uma pegadinha. E, se for, minha vingança contra a Academia de Hollywood será terrível e doce”, escreveu o americano.

Esta será a primeira vez que Kimmel vai apresentar o Oscar. Ele, porém, já tem experiência como mestre de cerimônia de premiações importantes do show business, como o Emmy, que ele comandou em 2012 e 2016.

A cerimônia de entrega dos prêmios do Oscar 2017 vai acontecer em 26 de fevereiro, no Dolby Theatre, em Hollywood.

